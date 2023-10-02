В Пакистане собираются привить 44 миллиона детей от полиомиелита

Кампания проходит под усиленной охраной. Правительство задействовало полицию и силы безопасности для обеспечения безопасности работников кампании по вакцинации.

Поставщики вакцин и полиция, назначенная для их защиты, подвергались нападениям во время прошлых кампаний по борьбе с полиомиелитом, которые боевики утверждали, что это заговор Запада с целью стерилизации детей.

С января в Пакистане зарегистрировано два новых случая полиомиелита. Болезнь поражает нервную систему и может вызвать тяжелый паралич у детей.

Пакистан и соседний Афганистан — единственные две страны в мире, где полиомиелит продолжает угрожать здоровью и благополучию детей.