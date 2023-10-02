Новый электромобиль-внедорожник Kia стоит дешевле аналогов

Эта цифра ниже, чем стоимость многих электрических внедорожников премиум-класса на рынке, таких как внедорожник Tesla Model X 2023 года, который обойдется более чем в 100 000 долларов, при этом запас хода составляет 300 миль.

Kia планирует выставить на продажу еще больше моделей электромобилей к 2026 году, вслед за аналогичными действиями других известных производителей.

Импульс, лежащий в основе электромобилей, похоже, сохраняется и растет. В 2022 году продажи выросли на две трети по сравнению с 2021 годом, что составляет 5,8% от всех проданных автомобилей.

Обычные транспортные средства, работающие на «грязной» энергии, во время работы выделяют загрязняющие газы.

Эти газы попадают в нашу атмосферу, где задерживают солнечное тепло и повышают температуру по всему земному шару. Более высокие температуры приводят к повышению уровня моря, увеличению количества ураганов, экстремальных погодных явлений, засух и других тревожных явлений.