Илон Маск утверждает, что его состояние оценивают неправильно

Для расчета было взято состояние, которое Маск накопил за три года, и оно составляет примерно 2400 долларов в секунду, 143 000 долларов в минуту или 8,6 миллиона долларов в час.

«Какая глупая метрика», — написал Маск. «Это не гигантская куча денег. На самом деле я просто владею акциями компаний, в создании которых я сыграл важную роль».

«Технически я теряю гораздо больше каждый раз, когда акции Tesla случайно падают», — добавил он.

Действительно, примерно 13% акций Маска в Tesla стоят около 100 миллиардов долларов — значительная часть его состояния, оцениваемого в 232 миллиарда долларов.

Ему также принадлежит около 42% компании SpaceX, стоимость которой составляет примерно 60 миллиардов долларов. Более того, ему принадлежит около 80% X — пакет стоимостью около 16 миллиардов долларов.