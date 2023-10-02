10 000 мигрантов ежедневно достигают границы с США

20:25 2023-10-02
10 000 мигрантов ежедневно достигают границы с США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, заявил, что около 10 000 мигрантов и просителей убежища ежедневно прибывали на границу США и Мексики на прошлой неделе.

По его словам, около 6000 человек ежедневно въезжают на юг Мексики, и еще большее число людей достигает границы США и Мексики.

В сентябре число мигрантов, встреченных на границе США и Мексики, приближалось к предыдущим месячным максимумам или превосходило их.

Лопес Обрадор подчеркнул, что чиновники должны устранить коренные причины миграции, включая потребность людей найти работу и улучшить свои условия жизни.

Он также выразил сожаление по поводу гибели 10 кубинских мигрантов, погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в южном мексиканском штате Чьяпас в воскресенье.

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