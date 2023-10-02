Ведущее агентство талантов Японии будет распущено после скандала с сексуальным насилием

На данный момент 325 человек потребовали возмещения ущерба.Агентство также изменит свое название, отмежевавшись от своего основателя Джонни Китагавы.

Агентство, которое представляет только артистов-мужчин, в прошлом месяце признало, что Китагава, умерший в 2019 году, издевался над сотнями мальчиков и молодых людей.

Племянница Китагавы Джули К. Фудзисима в прошлом месяце подала в отставку с поста президента агентства, извинившись и пообещав реформы и компенсацию.

Новый президент Нориюки Хигасияма заявил, что агентство, широко известное как Johnny's, перед роспуском изменит свое название на Smile-Up и сосредоточится исключительно на выплате компенсаций жертвам Китагавы.

Первые сообщения в средствах массовой информации о жестоком обращении с Китагавой были опубликованы местным таблоидом Shukan Bunshun в 1999 году, но в этом году скандал разгорелся широко, поскольку после мартовского репортажа BBC стало известно о новых жертвах.