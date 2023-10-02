Ведущее агентство талантов Японии будет распущено после скандала с сексуальным насилием

20:29 2023-10-02
Ведущее агентство талантов Японии будет распущено после скандала с сексуальным насилием

Ведущее японское агентство талантов Johnny & Associates заявило в понедельник, что оно разделится на две организации, одна из которых будет заниматься выплатой компенсаций жертвам сексуального насилия со стороны ее покойного основателя.

На данный момент 325 человек потребовали возмещения ущерба.Агентство также изменит свое название, отмежевавшись от своего основателя Джонни Китагавы.

Агентство, которое представляет только артистов-мужчин, в прошлом месяце признало, что Китагава, умерший в 2019 году, издевался над сотнями мальчиков и молодых людей.

Племянница Китагавы Джули К. Фудзисима в прошлом месяце подала в отставку с поста президента агентства, извинившись и пообещав реформы и компенсацию.

Новый президент Нориюки Хигасияма заявил, что агентство, широко известное как Johnny's, перед роспуском изменит свое название на Smile-Up и сосредоточится исключительно на выплате компенсаций жертвам Китагавы.

Первые сообщения в средствах массовой информации о жестоком обращении с Китагавой были опубликованы местным таблоидом Shukan Bunshun в 1999 году, но в этом году скандал разгорелся широко, поскольку после мартовского репортажа BBC стало известно о новых жертвах.

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