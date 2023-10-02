Голландский регулятор отклонил возражения Apple по поводу штрафов

20:32 2023-10-02
Голландский регулятор отклонил возражения Apple по поводу штрафов

Голландская организация по надзору за конкуренцией ACM в понедельник заявила, что отклонила возражения Apple против штрафов в 50 миллионов евро.

Штрафы были наложены на компанию за невыполнение приказов об ограничении доминирующего положения Apple App Store.

В ACM заявили, что Apple выполнила большинство своих требований по открытию своего App Store для альтернативных форм оплаты приложений для знакомств в Нидерландах, но не выполнила нераскрытый третий элемент условий, связанных со штрафами.

В 2021 году ACM постановил, что Apple нарушила законы Нидерландов о конкуренции на рынке приложений для знакомств, и потребовал от Apple разрешить разработчикам приложений для знакомств использовать сторонние платежные системы.

Он штрафовал Apple на 5 миллионов евро в неделю, а в конечном итоге сумма штрафов достигла 50 миллионов евро за тот период, когда компания не выполнила эти требования.

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