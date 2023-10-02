Илону Маску предъявлен иск за ложное обвинение человека в участии в неонацистской драке

20:35 2023-10-02
Илону Маску предъявлен иск за ложное обвинение человека в участии в неонацистской драке

На Илона Маска подали в суд за клевету после того, как он ложно обвинил недавнего выпускника колледжа в том, что он неонацист.

Бен Броуди, 22-летний еврей из Калифорнии, подал иск против Маска в понедельник после того, как он сказал, что он и его семья были вынуждены покинуть свой дом после продолжающихся преследований и угроз после того, как Маск продвигал опасный заговор против Броуди.

«Еще одним примером серийной клеветы со стороны Илона Маска является то, что он ложно сообщил миру, что Бен Броди участвовал в жестокой уличной драке от имени неонацистской экстремистской группы», — утверждается в иске.

Речь идет о драке между неонацистской группировкой « Националисты Роуз-Сити» (RCN) и неофашистской группировкой «Гордые мальчики» , которая произошла в Орегоне в начале этого года.

Броуди требует от Маска возмещения ущерба на сумму более 1 миллиона долларов.

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