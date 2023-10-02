Северная Корея раскритиковала МАГАТЭ как рупор США

В Северной Корее Агентство назвали «оплачиваемым рупором» Вашингтона. Речь идет о резолюции, на генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая призывает Северную Корею ограничить свои ядерные программы.

В Пхеньяне назвали резолюцию «результатом заговора» США и их союзников, заявив, что статус Северной Кореи как государства, обладающего ядерным оружием, уже стал необратимым.

Ведомство также обвинило главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси в том, что он взял на себя ведущую роль в создании атмосферы давления на КНДР путем распространения ложной истории о неизбежном ядерном испытании.

В прошлом году Гросси предупредил, что эта затворническая страна может возобновить ядерные испытания впервые с 2017 года.