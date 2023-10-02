Илон Маск в прямом эфире транслировал свою игру в Diablo IV, демонстрируя новую функцию X

20:51 2023-10-02
Илон Маск в прямом эфире транслировал свою игру в Diablo IV, демонстрируя новую функцию X

Илон Маск продемонстрировал новую функцию X для прямой трансляции видеоигр, играя в Diablo IV под учетной записью cyb3rgam3r420.

Самый богатый человек в мире говорит, что нерабочее время он проводит либо за играми, либо с друзьями или детьми. Согласно биографии Уолтера Айзексона, Маск играл в «Elden Ring» до 5:30 утра после того, как решил купить Twitter.

Маск около часа вел трансляцию из комнаты, освещенной гигантской свечой, надев гарнитуру и сидя в игровом кресле Razer.

Хотя у него были некоторые проблемы с началом работы, поскольку первые десять минут он потратил на то, чтобы спрашивать Шивон Зилис — руководителя Neuralink, от которой у него двое детей, — ведется ли трансляция в прямом эфире.

Он объяснил, что комментировать прямую трансляцию могут только подписчики пользователя. На других потоковых платформах, таких как Twitch, пользователи имеют возможность выбирать, может ли комментировать кто-нибудь или только подписчики.

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