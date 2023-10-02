Полностью электрический спортивный автомобиль Porsche установил рекорд

Согласно пресс-релизу, поездка на расстояние 1146 миль из Таиланда в Сингапур заняла всего 29 часов и 15 минут, что является самым быстрым временем, зафиксированным для одной поездки между двумя пунктами на электромобиле.

Три сменяющихся водителя все время оставались в пределах ограничения скорости и резервировали зарядные станции за час до этого.

Водители останавливались только на 25-минутных интервалах на станциях сети высокопроизводительных зарядных станций Shell Recharge, чтобы продлить срок службы аккумуляторов.

По данным Google Maps, без учета остановок и пробок стандартный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания может совершить ту же поездку из Бангкока в сад у залива в Сингапуре за 20–30 часов.