Полностью электрический спортивный автомобиль Porsche установил рекорд

20:54 2023-10-02
Полностью электрический спортивный автомобиль Porsche установил рекорд

Компания Porsche привлекла внимание к сектору электромобилей после того, как установила выдающийся рекорд на своем спортивном автомобиле Taycan 4S Cross Turismo.

Согласно пресс-релизу, поездка на расстояние 1146 миль из Таиланда в Сингапур заняла всего 29 часов и 15 минут, что является самым быстрым временем, зафиксированным для одной поездки между двумя пунктами на электромобиле. 

Три сменяющихся водителя все время оставались в пределах ограничения скорости и резервировали зарядные станции за час до этого.

Водители останавливались только на 25-минутных интервалах на станциях сети высокопроизводительных зарядных станций Shell Recharge, чтобы продлить срок службы аккумуляторов.

По данным Google Maps, без учета остановок и пробок стандартный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания может совершить ту же поездку из Бангкока в сад у залива в Сингапуре за 20–30 часов.

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