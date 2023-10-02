Франция не желает откладывать введение пошлин на электромобили Великобритании и ЕС

20:58 2023-10-02
Франция не желает откладывать введение пошлин на электромобили Великобритании и ЕС

Франция не желает откладывать введение тарифов после Брексита, которые должны ударить по электромобилям, торгуемым между Великобританией и Европейским Союзом.

В соответствии с торговым соглашением между ЕС и Великобританией после Брексита, электромобили должны иметь 45% контента ЕС или Великобритании с 2024 года с требованием 50%-60% для их аккумуляторных элементов и блоков, или им придется столкнуться с импортными пошлинами Великобритании или ЕС в размере 10%. 

Проблема в том, что ни автопроизводители в Великобритании, ни в ЕС не выстроили свои цепочки поставок электромобилей в достаточной степени, чтобы соответствовать этим требованиям, и призвали отложить введение правил до 2027 года.

Однако, несмотря на то, что французские автопроизводители Renault и Stellantis обязательно пострадают от тарифов, Франция не хочет соглашаться на отсрочку.

ЕС неохотно соглашается на просьбу Великобритании отложить надвигающиеся тарифы, но автопроизводители сохраняют оптимизм, и отсрочка может быть согласована.

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