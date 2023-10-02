Chery выпустит внедорожники трех автомобильных брендов в Европе

21:02 2023-10-02
Chery выпустит внедорожники трех автомобильных брендов в Европе

Китайский автопроизводитель Chery Automobile выпустит модели внедорожников трех автомобильных брендов в Европе в течение следующих двух лет и может принять решение о сборочном заводе в Европе уже в 2024 году.

Chery, восьмой китайский автопроизводитель по объему продаж в 2022 году, присоединяется к растущему числу китайских автопроизводителей - от лидера рынка BYD до более мелких конкурентов Xpeng и Nio - с планами расширения в Европе.

Это связано с усилением конкуренции в Китае и ослаблением экономического роста в стране.

Управляющий директор Chery Europe Йохен Туетинг сообщил агентству Reuters, что автопроизводитель готовится к запуску своих брендов Omoda и Jaecoo на всех основных европейских рынках, включая Германию, Великобританию, Испанию, Италию и Францию.

К концу 2025 года компания выпустит по три модели внедорожников для каждого бренда, включая полностью электрические, работающие на ископаемом топливе и гибридные автомобили для различных частей Европы. 

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