Леди Гаге не придется выплачивать вознаграждение в размере 500 тысяч долларов за украденных собак

Истица также потребовала 1,5 миллиона долларов в качестве компенсации за дальнейший ущерб — несмотря на то, что она была признана виновной в умышленном получении украденных французских бульдогов.

Судья Холли Дж. Фуджи вынесла свое окончательное решение во время слушания, которое длилось менее 10 минут. Она постановила, что Макбрайд нечестно пыталась получить вознаграждение в размере 500 000 долларов, и позже была привлечена к ответственности.

Несмотря на аргумент Макбрайд о том, что вознаграждение было предложено с обещанием «не задавать вопросов», судья Фуджи постановила, что сторона контракта, которая действует неправомерно при его заключении или исполнении, не имеет права впоследствии извлекать выгоду из своих правонарушений, стремясь обеспечить соблюдение контракта.

Макбрайд, которая сейчас отбывает два года испытательного срока за уголовное преступление, заявила, что не знала о похищении животных.