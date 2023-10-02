Садоводы рассказали, чем лучше побелить деревья осенью

Садовую краску перед использованием достаточно развести водой. Одно из ее преимуществ – равномерное покрытие коры деревьев.

Такой состав подходит для яблонь, груш, любых других плодовых деревьев, не несет никакого вреда для них.

По сравнению с известью и мелом, цвет садовой краски более интенсивный, поэтому она лучше защищает деревья от солнца.

Но этим ее функции не ограничиваются. Садовая краска становится непреодолимым барьером для спор грибов, болезнетворных микроорганизмов и насекомых-вредителей.