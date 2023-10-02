Дачники объяснили, что делать, если яблоки гниют на деревьях

Чаще всего гниющие на дереве яблоки указывают на опасное заболевание. Оно называется садовой гнилью или монилиозом.

Первым делом нужно снять все гниющие яблоки и сжечь их. Далее можно приступать к обработке дерева специальными составами.

Для этого подойдут медный или железный купорос, бордоская смесь, препараты Купразон, Хом, Хорус.

Пока на дереве остаются листья, его нужно опрыскивать 1%-ным раствором. После листопада используется раствор 3%.