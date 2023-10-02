США предупредили Китай, что в октябре ожидается обновление ограничений на экспорт

21:27 2023-10-02
США предупредили Китай, что в октябре ожидается обновление ограничений на экспорт

Администрация Байдена предупредила Пекин о своих планах обновить правила, ограничивающие поставки чипов искусственного интеллекта и инструментов для производства чипов в Китай, уже в начале октября.

Министерство торговли, которое курирует экспортный контроль, работает над обновлением экспортных ограничений, впервые опубликованных в прошлом году. 

По словам источников, обновление направлено на ограничение доступа к большему количеству инструментов для производства чипов в соответствии с новыми голландскими и японскими правилами, а также на закрытие некоторых лазеек в ограничениях на экспорт чипов искусственного интеллекта.

Предоставление Китаю информации о правилах является частью более широкой попытки администрации Байдена стабилизировать отношения с Пекином. 

Ограничения, введенные в октябре прошлого года, были направлены на предотвращение использования американских технологий для усиления китайской армии, отрезав ей доступ к передовым чипам искусственного интеллекта и ограничив ее способность импортировать самые сложные инструменты для производства чипов из Соединенных Штатов. 

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