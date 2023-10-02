Дачный эксперт рассказал, как подготовить почву к посадке озимого лука

21:28 2023-10-02
Дачный эксперт рассказал, как подготовить почву к посадке озимого лука

Перед посадкой озимого лука необходимо убедиться, что в почве присутствуют все вещества, необходимые растению.

Важно подобрать место для посадки, исходя из того, какие культуры росли на данной грядке до лука.

Лучше всего использовать те из них, которые были засеяны сидератами. Если такой возможности нет, лук можно посадить после свеклы, моркови, редиса.

Выбрав место посадки, можно приступать к подготовке почвы. В нее нужно внести компост, а затем хорошо перекопать.

Далее грядки оставляют на некоторое время, а потом делают бороздки глубиной 15 см и опять закладывают компост слоем до 2 см.

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