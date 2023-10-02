Дачники рассказали, чем нужно полить яблоню до заморозков

21:32 2023-10-02
Дачники рассказали, чем нужно полить яблоню до заморозков

Перед наступлением холодов необходимо позаботиться о яблоне, помочь ей подготовиться к зиме.

В этот период деревьям необходимы обрезка и тщательный полив. До первых заморозков стоит воспользоваться особым средством.

Для его приготовления нужно взять 50 г селитры и развести в 10-литровом ведре воды. Затем состав охлаждают.

Когда температура жидкости станет оптимальное, ее используют для полива яблони. На молодое дерево уходит около ведра средства.

Для каждого дерева постарше потребуется по 15 л раствора. Соответственно, количество селитры нужно будет пропорционально увеличить.
 

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