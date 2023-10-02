Дачники напомнили, что делать с картофельными грядками после сбора урожая

После уборки урожая остается растительный материал, который можно использовать. Из ботвы получается отличное удобрение.
Ботву добавляют в компост . Но она может быть источником патогенов, поэтому растительные остатки заливают водой с растворенным в ней карбамидом.
Картофель поглощает питательные вещества из почты во время своего роста и созревания. Баланс необходимо восстановить.
Для этого применяются минеральные или натуральные удобрения, а также высаживаются растения-сидераты.
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