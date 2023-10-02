Пэрис Хилтон подписала соглашение о контенте и торговле с X/Twitter Илона Маска

Хилтон и X будут работать вместе над созданием четырех оригинальных программ видеоконтента в год, включающих функции прямых покупок. Пэрис также выступит партнером по запуску новых потребительских продуктов, услуг и функций X.

Сделка включает соглашение о разделе доходов между X и 11:11 Media. Коммерческие области партнерства будут охватывать живые магазины, музыку и видео.

Продукт X's Live Shopping позволяет пользователям смотреть, общаться и делать покупки в одном окне. Во время просмотра прямой трансляции с Хилтон на X пользователи смогут просматривать каталог продуктов, а затем переходить на сайт, чтобы совершить покупку через браузер в приложении.

Кроме того, X заявила, что будет работать над обеспечением спонсорства бренда для поддержки каждой активации Хилтон, включая каждую из программ контента для онлайн-покупок.