Огородники рассказали, зачем закапывают в грядки яичную скорлупу и банановую кожуру

Для этого опытные дачники закапывают в землю шкурки от бананов, а также скорлупу от куриных яиц.
Оба натуральных удобрения богаты питательными веществами. Их используют и во время выращивания огородных культур.
Перед заделыванием в почву компоненты следует измельчить. Они станут прекрасным дополнением к перегною и компосту.
Такая подготовка почвы не требует значительных усилий и финансовых затрат, но всегда дает результат.
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