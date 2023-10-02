Огородники рассказали, зачем закапывают в грядки яичную скорлупу и банановую кожуру

Для этого опытные дачники закапывают в землю шкурки от бананов, а также скорлупу от куриных яиц.

Оба натуральных удобрения богаты питательными веществами. Их используют и во время выращивания огородных культур.

Перед заделыванием в почву компоненты следует измельчить. Они станут прекрасным дополнением к перегною и компосту.

Такая подготовка почвы не требует значительных усилий и финансовых затрат, но всегда дает результат.