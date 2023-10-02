В Баку не обрадовались переезду армян из Нагорного Карабаха в Армению

22:17 2023-10-02
В Баку не обрадовались переезду армян из Нагорного Карабаха в Армению

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что в Баку не рады отъезду карабахских армян.

Он отметил, что люди, уехавшие в Армению, имеют право в любой момент вернуться обратно. Амирбеков подчеркнул, что азербайджанская сторона не ставила перед собой цели выселить армян.

«Мы были намерены взяться за нелегитимный сепаратистский режим [Нагорного Карабаха], который по сути удерживал все население в заложниках», - заявил он.

Амирбеков напомнил, что когда в Карабахе не хватало продуктов питания, армянские власти не дали азербайджанцам доставить туда еду по политическим мотивам. 

Он уверен, что армяне могут интегрироваться в азербайджанское общество, улучшить свои жилищные условия и получить другие преимущества.

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