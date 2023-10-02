Киев лишился поддержки большинства в Палате представителей США

22:33 2023-10-02
Киев лишился поддержки большинства в Палате представителей США

Член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц заявил, что Украина лишилась поддержки фракции республиканцев.

Во время последнего голосования по Украине 110 представителей Республиканской партии голосовали «за», 117 – «против».

Конгресс США принял законопроект, позволяющий продолжать финансирование деятельности федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на новый финансовый года, начавшийся в стране 1 октября. 

Но из этого документа по инициативе республиканцев исключили положения о предоставлении Украине новой крупной финансовой помощи. 

В качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году  запрашивалось 13 млрд долларов на экстренную военную помощь Киеву. Еще 8,5 млрд долларов должно было быть направлено Украине и ряду других стран в качестве поддержки в сфере экономики и безопасности. 

Светлана Репина
22:53

Светлана Репина

Житель Кемерова выбросил из окна лабрадора из-за ссоры с женой

Житель Кемерова выбросил из окна лабрадора из-за ссоры с женой

Житель Кемерова, в состоянии алкогольного опьянения, выбросил лабрадора из окна третьего этажа во время ссоры с женой.
Светлана Репина
22:48

Светлана Репина

В КНДР назвали выступление президента Южной Кореи «истерикой дипломатического идиота»

В КНДР назвали выступление президента Южной Кореи «истерикой дипломатического идиота»

В посольстве КНДР в Москве заявили, что выступление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было похоже на истерику идиота.
Светлана Репина
22:42

Светлана Репина

Лавров назвал выход Армении из ОДКБ суверенным правом Еревана

Лавров назвал выход Армении из ОДКБ суверенным правом Еревана

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал заявления Еревана о возможном выходе Армении из ОДКБ.
Светлана Репина
22:23

Светлана Репина

Двухлетний мальчик подавился едой в ТЦ «Саларис» и умер на руках у матери

Двухлетний мальчик подавился едой в ТЦ «Саларис» и умер на руках у матери

В московском торговом центре «Саларис» произошла трагедия, в результате которой умер двухлетний мальчик.
Светлана Репина
22:17

Светлана Репина

В Баку не обрадовались переезду армян из Нагорного Карабаха в Армению

В Баку не обрадовались переезду армян из Нагорного Карабаха в Армению

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что в Баку не рады отъезду карабахских армян.
Светлана Репина
21:58

Светлана Репина

Огородники рассказали, зачем закапывают в грядки яичную скорлупу и банановую кожуру

Огородники рассказали, зачем закапывают в грядки яичную скорлупу и банановую кожуру

В сентябре огород нужно привести в порядок, правильно подготовить к зиме, чтобы в следующем году получить хороший урожай.