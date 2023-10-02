Киев лишился поддержки большинства в Палате представителей США

Во время последнего голосования по Украине 110 представителей Республиканской партии голосовали «за», 117 – «против».

Конгресс США принял законопроект, позволяющий продолжать финансирование деятельности федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на новый финансовый года, начавшийся в стране 1 октября.

Но из этого документа по инициативе республиканцев исключили положения о предоставлении Украине новой крупной финансовой помощи.

В качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году запрашивалось 13 млрд долларов на экстренную военную помощь Киеву. Еще 8,5 млрд долларов должно было быть направлено Украине и ряду других стран в качестве поддержки в сфере экономики и безопасности.