В КНДР назвали выступление президента Южной Кореи «истерикой дипломатического идиота»

В ведомстве подчеркнули, что Юн Сук Ёль не обладает какими-либо знаниями о международных отношениях и является рупором США, который издает виз по приказу из Вашингтона.

В посольстве считают, что традиционные дружеские отношения Северной Кореей и Россией мог назвать «провокацией против безопасности и мира только полностью некомпетентный человек.

Северокорейские дипломаты подчеркнули, что сотрудничество с соседними странами является нормальной практикой и законным правом каждого суверенно государства.

В заявлении посольства говорится, что Юн Сук Ёль в Объединенных Арабских Эмиратах назвал Иран, имеющий исторические и дружественные отношения с ОАЭ, «врагом».