Стас Садальский признался в любви Верке Сердючке

08:37 2023-10-03
Стас Садальский признался в любви Верке Сердючке

Актер тепло поздравил с юбилеем Андрея Данилко. Несмотря на разные взгляды и расстояния, он хорошо отзывается о музыканте.

Андрею Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, исполнилось пятьдесят лет. Станислав Садальский поздравил музыканта с юбилеем и напомнил, что Данилко, несмотря ни на что, для него остается близким человеком, сообщает СтарХит.

Мы родились с ним в одной стране. Андрей вырос на пластинках с записями классики мхатовских спектаклей. 

Это поразительное стремление к русской театральной школе уже само говорило, что он одарен и со временем сам превратится в настоящего мастера.

Так и произошло. Андрея Данилко любит Украина, его любит Россия, ждут в других городах мира. Я тебя обожаю. Ты часть моей прошлой жизни, — написал 72-летний актер.

Станислав Юрьевич предполагает, что никогда больше не увидится с другом.

Мы в силу обстоятельств по разную сторону баррикад. Ты - в своей (нашей) Украине, я однозначно в России.

Наверное, никогда уже не встретимся, но знай: я по-прежнему тебя люблю, наше прошлое у нас никто не отнимет. С юбилеем, Андрюша! — добавил Садальский.

Данилко сейчас живет в Киеве, где работает и выступает. С коллегами из России артист не общается, но созванивается с уехавшими звездами - например, с Аллой Пугачевой и ее мужем.

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