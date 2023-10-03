Стас Садальский признался в любви Верке Сердючке

Андрею Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, исполнилось пятьдесят лет. Станислав Садальский поздравил музыканта с юбилеем и напомнил, что Данилко, несмотря ни на что, для него остается близким человеком, сообщает СтарХит.

Мы родились с ним в одной стране. Андрей вырос на пластинках с записями классики мхатовских спектаклей. Это поразительное стремление к русской театральной школе уже само говорило, что он одарен и со временем сам превратится в настоящего мастера. Так и произошло. Андрея Данилко любит Украина, его любит Россия, ждут в других городах мира. Я тебя обожаю. Ты часть моей прошлой жизни, — написал 72-летний актер.

Станислав Юрьевич предполагает, что никогда больше не увидится с другом.

Мы в силу обстоятельств по разную сторону баррикад. Ты - в своей (нашей) Украине, я однозначно в России. Наверное, никогда уже не встретимся, но знай: я по-прежнему тебя люблю, наше прошлое у нас никто не отнимет. С юбилеем, Андрюша! — добавил Садальский.

Данилко сейчас живет в Киеве, где работает и выступает. С коллегами из России артист не общается, но созванивается с уехавшими звездами - например, с Аллой Пугачевой и ее мужем.