Татьяна Тарасова в ужасе от закрытия «Ледникового периода» на Первом канале

08:47 2023-10-03
Татьяна Тарасова в ужасе от закрытия «Ледникового периода» на Первом канале

Решение о закрытии шоу, которое выходило «Первом» с 2006 года, принял генеральный директор канала Константин Эрнст.

Ледниковый период» (изначально называвшийся «Звезды на льду») на Первом канале выходит с 2006 года. Фигуристы в тот год стали популярнее поп-звезд. Жюри возглавила заслуженный тренер Советского Союза Татьяна Тарасова, она была душой проекта, сообщает Рrozvezd.info.

Я любила шоу, и я - в печали, – призналась Татьяна Анатольевна.

Но это не мое шоу, я не распоряжаюсь им. Вернется оно когда-либо в эфир? Этот вопрос нужно задать гендиректору «Первого канала» Константину Львовичу Эрнсту.

О том, что в нынешнем сезоне не будет шоу, Тарасовой объявил Илья Авербух.

Илья сказал мне, что он также в ужасе и расстройстве. Убрать шоу из эфира – это решение Константина Львовича.

Фигурное катание – вся моя жизнь, без него себя не мыслю. Так и напишите, - подытожила Тарасова. 

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