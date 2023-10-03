Татьяна Тарасова в ужасе от закрытия «Ледникового периода» на Первом канале

Ледниковый период» (изначально называвшийся «Звезды на льду») на Первом канале выходит с 2006 года. Фигуристы в тот год стали популярнее поп-звезд. Жюри возглавила заслуженный тренер Советского Союза Татьяна Тарасова, она была душой проекта, сообщает Рrozvezd.info.
Я любила шоу, и я - в печали, – призналась Татьяна Анатольевна.
Но это не мое шоу, я не распоряжаюсь им. Вернется оно когда-либо в эфир? Этот вопрос нужно задать гендиректору «Первого канала» Константину Львовичу Эрнсту.
О том, что в нынешнем сезоне не будет шоу, Тарасовой объявил Илья Авербух.
Илья сказал мне, что он также в ужасе и расстройстве. Убрать шоу из эфира – это решение Константина Львовича.
Фигурное катание – вся моя жизнь, без него себя не мыслю. Так и напишите, - подытожила Тарасова.
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