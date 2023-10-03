Бузова отреагировала на новость, что у ее бывшего мужа Тарасова будет пятый ребенок

Ольга Бузова заявила в рамках интервью Телеграм-каналу Super.ru о том, что рада за своего экс-супруга, футболиста Дмитрия Тарасова, ведь он всегда хотел большую семью и много детей.

Для Дмитрия ребенок, которого ждет его жена, модель Анастасия Костенко, будет пятым, а для его возлюбленной четвертым.

У Тарасова есть дочь Ангелина от первого брака, которую ему родила Оксана Пономаренко в 2009 году.

С Бузовой Тарасов состоял в браке с 2012 по 2016 годы. В 2018 спортсмен взял в жены Костенко, с которой воспитывает пока троих детей (четвертый на подходе) - две дочки Милану и Еву, а также сына Алексея.