Россия ограничила поставки электроэнергии в Китай

Об этом уведомил представитель компании. Переговоры с Пекином еще не закончены, добавил он.

21 сентября кабмин РФ ввел экспортные пошлины в размере от 0% до 7% в зависимости от курса доллара на большой список товаров, которые отправляются за пределы ЕАЭС. Принятая мера действительна с начала октября 2023 года и до конца декабря 2024 года.

В конце сентября компания «Интер РАО» сообщила Китаю, Монголии и Азербайджану, что после введения экспортной пошлины цена на поставки увеличится на 7%.

При отказе от новых условий компания допустила ограничение либо полное прекращение поставок.