Аллу Пугачеву привезут из Израиля и захоронят в Москве

Согласно информации издания "Собеседник", сама Пугачева выразила желание быть похороненной в Москве и уже приобрела участок на кладбище.

Примадонна пожелала, чтобы на этой земле был построен семейный склеп. Стоит отметить, что такие же участки на этом кладбище приобрели Александр Буйнов и Прохор Шаляпин.

Ранее сообщалось, что общественник Роман Худяков, известный своей патриотической позицией, возмущен возможным возвращением певицы на российские телеэкраны.