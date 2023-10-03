Аллу Пугачеву привезут из Израиля и захоронят в Москве

Согласно информации издания "Собеседник", сама Пугачева выразила желание быть похороненной в Москве и уже приобрела участок на кладбище.
Примадонна пожелала, чтобы на этой земле был построен семейный склеп. Стоит отметить, что такие же участки на этом кладбище приобрели Александр Буйнов и Прохор Шаляпин.
Ранее сообщалось, что общественник Роман Худяков, известный своей патриотической позицией, возмущен возможным возвращением певицы на российские телеэкраны.
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