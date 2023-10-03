В возрасте 25 лет скончалась оперная певица Янечкова

Патриция Янечкова родилась в 1998 году в ФРГ в словацкой семье, но большую часть жизни прожила в Чехии, в городе Острава. Занималась пением с детства, а в 10 лет получила возможность петь вместе с симфоническим оркестром. Окончила Академию музыки имени Леоша Яначека.

В 2010 году победила в шоу талантов Talentmania, а через четыре года стала самой молодой участницей – лауреатом премии, полученной на Международном конкурсе духовной музыки в Риме.

Певица не скрывала своего заболевания. После установления тяжелого диагноза лишь на время прекратила свои выступления.