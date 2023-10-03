Иван Ургант назвал себя символом России

Оставшийся без шоу на Первом Иван Ургант без работы не сидит и много гастролирует. Кроме того, шоумен ведет закрытые вечеринки для богатых.

Скоро артист планирует отправиться в Дубай вместе с Владимиром Познером, с которым у него сложились теплые отношения, сообщает КП.

Недавно Иван Ургант вышел на связь с поклонниками - впервые за долгое время. И сразу сделал громкое заявление. А поводом послужила афиша совместного концерта Урганта и Познера в Дубае.

Владимир Познер и Иван Ургант представляют современную интеллектуальную элиту России, - написал шоумен.

Фолловеры удивились - дескать, звездам скромности не занимать.

Ургант молчать не стал и ответил на претензию. Артист с сарказмом прокомментировал: