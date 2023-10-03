Иван Ургант назвал себя символом России

Оставшийся без шоу на Первом Иван Ургант без работы не сидит и много гастролирует. Кроме того, шоумен ведет закрытые вечеринки для богатых.
Скоро артист планирует отправиться в Дубай вместе с Владимиром Познером, с которым у него сложились теплые отношения, сообщает КП.
Недавно Иван Ургант вышел на связь с поклонниками - впервые за долгое время. И сразу сделал громкое заявление. А поводом послужила афиша совместного концерта Урганта и Познера в Дубае.
Владимир Познер и Иван Ургант представляют современную интеллектуальную элиту России, - написал шоумен.
Фолловеры удивились - дескать, звездам скромности не занимать.
Ургант молчать не стал и ответил на претензию. Артист с сарказмом прокомментировал:
Многим интересно, имеем мы какое-либо отношение к написанию этих текстов? Отвечаю - самое непосредственное! Так исторически сложилось, что Познер в нашем дуэте символизирует элиту, а я Россию.
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