Новое открытие ученых РФ: в ЮФУ найден способ получать энергию из воды

09:11 2023-10-03
Новое открытие ученых РФ: в ЮФУ найден способ получать энергию из воды

Инновативные разработки ученых Южного Федерального университета (ЮФУ) открыли потенциал для создания экологически чистого топлива из воды.

В поиске «зеленых» технологий, наука стремится найти новые пути для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Одной из таких идей стала работа ученых из ЮФУ, которые разработали микростержневой сульфид меди-молибедена (CuMoS). Этот материал имеет особую структуру и обладает высокой электронной проводимостью, что делает его идеальным кандидатом для генерации водорода и кислорода из воды.

Одним из преимуществ нового материала является его высокая активность в процессе генерации водорода и кислорода. Более того, он требует меньше энергии по сравнению с традиционными катализаторами, используемыми для проведения этих реакций.

Это делает его более эффективным и энергосберегающим вариантом.

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