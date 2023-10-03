Киркоров назвал певицу №1 в России

Филипп Киркоров с восторгом отозвался об альбоме Анны Асти "Феникс", каждая композиция из которого попадала в тренды.

Также певец отметил, что новый альбом коллеги под названием "Царица" услышал первым и он его очень впечатлил.

Филипп Бедросович называет Анну исполнительницей №1 в России.

Сама Асти ранее охарактеризовала свой новый альбом. Она сообщила, что он про силу женщины. Знаменитость призвала каждую представительницу прекрасного пола помнить о том, что она особенная.