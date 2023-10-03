На шоумена Стаса Барецкого заведено дело за танцы на столе у Эрмитажа

09:23 2023-10-03
На шоумена Стаса Барецкого заведено дело за танцы на столе у Эрмитажа

Адвокат артиста пояснил, что Стас проделывал эти трюки только ради съемок в кинофильме «Брат-3», над которым работает долгое время.

Скандально известный в России шоумен Стас Барецкий едва не угодил за решетку. Поводом для этого стали его танцы на столе в городе Санкт-Петербург - прямо на Дворцовой площади возле Эрмитажа.

Сам Стас пояснил, что проделывал эти трюки только ради съемок в кинофильме «Брат-3», над которым работает долгое время, сообщает PROZVEZD.

Как уточняет издание, к Барецкому 27-го сентября пришли сотрудники полиции. Через два дня шоумен со своим адвокатом Андреем Комиссаровым явились в участок.

Как оказалось, на Стаса завели административное дело. Причиной стала недавно просочившаяся в Интернет видеозапись. В этом ролике Барецкий танцует прямо на столе на Дворцовой площади. Более того - еще и ругается матом.

Стас и адвокат пояснили, что там проходила съемка ленты «Брат-3», и скандальное поведение шоумена – это сценарий, так как Барецкий играет одну из ролей в картине. Тем не менее, на шоумена все равно составили протокол и состоялся суд. 

В ходе разбирательства мы пояснили, что все это происходило в рамках съемок, - рассказал адвокат Андрей Комиссаров.

Барецкий был трезв, он играл роль шебутного молодого мужчины из 90-ых. Если кому-либо он мог причинить ущерб, так только владельцу кафе, на столиках которого танцевал. Однако Стас делал это с согласия самого хозяина заведения, который был в курсе съемок.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
11:48

Наталья Гончарова

Джейми Ли Кертис осталась в восторге от появления Памелы Андерсон без макияжа на Неделе моды в Париже

Джейми Ли Кертис осталась в восторге от появления Памелы Андерсон без макияжа на Неделе моды в Париже

Памела Андерсон появилась на Неделе моды в Париже без грамма косметики на лице, восхитив многих знаменитостей, среди которых была и акриса Джейми Ли Кертис.
Светлана Репина
11:33

Светлана Репина

Генеральный директор Rivian сравнил покупку автомобиля с ДВС со строительством конюшни в 1910 году

Генеральный директор Rivian сравнил покупку автомобиля с ДВС со строительством конюшни в 1910 году

Гендиректор компании по производству электромобилей Rivian Automotive Р.Дж. Скариндж предположил, что те, кто покупает автомобиль с ДВС, будут игнорировать прогресс, достигнутый в сфере электромобилей, и вскоре пожалеют о своем решении.
Светлана Игнатьева
11:03

Светлана Игнатьева

Ученые обеспокоены таким явлением, как первый в мире гибрид собаки и лисы

Ученые обеспокоены таким явлением, как первый в мире гибрид собаки и лисы

Это может привести к исчезновению диких зверей, а также распространению инфекций между животными.
Антон Райт
10:48

Антон Райт

Жизнь на борту кораблей была далека от комфорта

Жизнь на борту кораблей была далека от комфорта

В трюме было немного места, и моряки должны были беречь пресную воду, оружие, а также какие-то товары для торговли.
Игнат Ветров
10:46

Игнат Ветров

Гигантский торговый центр «Дубай Молл» в Дубае

Гигантский торговый центр «Дубай Молл» в Дубае

Площадь торгового центра «Дубай Молл» составляет около полумиллиона квадратных метров.
Антон Райт
10:43

Антон Райт

Верблюжьи бега с роботами в Арабских Эмиратах

Верблюжьи бега с роботами в Арабских Эмиратах

Верблюжьи бега — это популярный вид спорта среди арабских богачей, сравнимый по популярности с американским футболом в США.
Иван Ободов
10:41

Иван Ободов

FiN: Пиво благоприятно влияет на микробиом в кишечнике человека

FiN: Пиво благоприятно влияет на микробиом в кишечнике человека

В ходе исследования, проведенного китайскими учеными, было обнаружено, что пиво может оказывать положительное воздействие на здоровье кишечника и микробиома человека, которое может превосходить эффекты некоторых популярных пробиотиков.