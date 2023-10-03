На шоумена Стаса Барецкого заведено дело за танцы на столе у Эрмитажа

Скандально известный в России шоумен Стас Барецкий едва не угодил за решетку. Поводом для этого стали его танцы на столе в городе Санкт-Петербург - прямо на Дворцовой площади возле Эрмитажа.

Сам Стас пояснил, что проделывал эти трюки только ради съемок в кинофильме «Брат-3», над которым работает долгое время, сообщает PROZVEZD.

Как уточняет издание, к Барецкому 27-го сентября пришли сотрудники полиции. Через два дня шоумен со своим адвокатом Андреем Комиссаровым явились в участок.

Как оказалось, на Стаса завели административное дело. Причиной стала недавно просочившаяся в Интернет видеозапись. В этом ролике Барецкий танцует прямо на столе на Дворцовой площади. Более того - еще и ругается матом.

Стас и адвокат пояснили, что там проходила съемка ленты «Брат-3», и скандальное поведение шоумена – это сценарий, так как Барецкий играет одну из ролей в картине. Тем не менее, на шоумена все равно составили протокол и состоялся суд.