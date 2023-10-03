Технологии производства безалкогольного вина

09:29 2023-10-03
Технологии производства безалкогольного вина

Самое широкое распространение получили три основных метода изготовления этого напитка:

Вываривание:

Вино нагревается до 78-82 градусов и периодически перемешивается. Через некоторое время в таком «вареном» вине алкоголя почти не остается.

Ароматики, правда, тоже. Да и вкус заметно упрощается и меняется. Это самый, можно сказать, «древний» метод, которым сейчас почти не пользуются.

Вакуумное выпаривание:

В емкости с вином создается вакуум и при температуре в 28 градусов спирт и ароматические вещества удаляются.

Ароматические вещества затем отделяются, собирают в специальной отдельной перегонной колонне и возвращаются обратно в вино.

Перегонка с использованием системы «ОО» («обратного осмоса»):

Вино проходит через специальную микро-мембрану. Мельчайшие ячейки «сетки» пропускают миниатюрные молекулы алкоголя, а тяжелые вкусовые и ароматические молекулы — задерживаются.

Алкоголь, таким образом, отделяется и этот процесс «фильтрации» повторяется многократно. Этот способ требует заметного количества времени и естественно - затрат.

Несмотря на удаление алкоголя, в некоторых вариантах безалкогольного вина все равно может содержаться до 0,3-0,5% спирта.

На винах, из которых алкоголь удален практически полностью, на этикетке красуются «два ноля», типа такого: «0,0%».

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