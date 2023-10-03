Сын экс-министра культуры РФ Михаила Швыдкого попал в реанимацию, у него перелом черепа

09:33 2023-10-03
Сын экс-министра культуры РФ Михаила Швыдкого попал в реанимацию, у него перелом черепа

43-летний продюсер Александр Швыдкой якобы оступился в подъезде своего дома и в итоге ударился головой о ступеньку.

Сын экс-министра культуры РФ, телеведущего Михаила Швыдкого, утром 1-го октября упал в подъезде своего московского дома, сообщает Рrozvezd.info со ссылкой на телеграмм-канал Baza.

43-летний продюсер Александр Швыдкой якобы оступился и в итоге ударился головой о ступеньку. На скорой его доставили в Боткинскую больницу.

У мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени.

Сейчас продюсер находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

При подобных повреждениях возможно довольно быстрое развитие так называемого синдрома сдавления - когда из-за травмы образуется гематома и сдавливает жизненно важные сосудодвигательные и дыхательные и центры, которые расположены в продолговатом мозге.

Правоохранительные органы проводят проверку разных версий ЧП, в том числе - избиения продюсера.

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