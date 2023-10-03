К берегу Сахалина вынесло сухогруз под флагом Либерии

Генеральный директор Rivian сравнил покупку автомобиля с ДВС со строительством конюшни в 1910 году

Гендиректор компании по производству электромобилей Rivian Automotive Р.Дж. Скариндж предположил, что те, кто покупает автомобиль с ДВС, будут игнорировать прогресс, достигнутый в сфере электромобилей, и вскоре пожалеют о своем решении.