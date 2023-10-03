К берегу Сахалина вынесло сухогруз под флагом Либерии

Инцидент произошел в Углегорском районе, где бушует непогода.
Сухогруз «Queen lend» под флагом Либерии вынесло к берегам, однако экипаж пока не запрашивал помощи.
Известно, что все члены экипажа – граждане Китая. На судне находятся 22 человека.
Инцидент произошел в Углегорском районе, где бушует непогода.
Сухогруз «Queen lend» под флагом Либерии вынесло к берегам, однако экипаж пока не запрашивал помощи.
Известно, что все члены экипажа – граждане Китая. На судне находятся 22 человека.
Светлана Репина
Гендиректор компании по производству электромобилей Rivian Automotive Р.Дж. Скариндж предположил, что те, кто покупает автомобиль с ДВС, будут игнорировать прогресс, достигнутый в сфере электромобилей, и вскоре пожалеют о своем решении.
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