Соболев позволил себе выругаться матом при четырехлетней девочке на съемках Шоу Воли

В рамках проекта "Шоу Воли" Денис Кукояка сообщил, что его супруга Елена сильно устала в последнее время. Илья Соболев описал состояние женщины, применив нецензурное слова, забыв, что рядом сидит маленькая дочь блогера Василиса.

Исполнитель поблагодарил ведущего, попросив свою наследницу повторить то, что произнес комик.

Соболеву стало стыдно и он тут же стал извиняться, оправдавшись, что воспринимает девочку как взрослую.

Василиса с укором посмотрела на юмориста, покачав головой.