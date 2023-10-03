«Алеан»: для отдыха зимой туристы чаще всего выбирают Минводы

Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки выбирают 47 процентов туристов, забронировавших отдых в холодное время года.

Четверть заявок поступает от желающих провести зимний отпуск на курортах Краснодарского края — в основном горнолыжных или оздоровительных. В частности, по сравнению с сентябрем прошлого года, заказов на отели Анапы стало больше на 35 процентов, Сочи — на 17 процентов, а Геленджика — на 72 процента.

Отдых в Белоруссии выбирает пять процентов клиентов компании. Большинство туристов интересуют местные здравницы, но есть заказы и на горнолыжный курорт "Силичи".