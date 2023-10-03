Врач рассказал, на что указывает длительный кашель

В отношении легочной и дыхательной системы, кашель может быть связан с инфекциями, аллергиями или даже с онкологией. Также, врач Кондрахин отмечает, что продолжительный кашель может быть связан с заболеваниями сердца.

К примеру, хроническая сердечная недостаточность может стать причиной легочной гипертензии, что в свою очередь может спровоцировать кашель.

Затем врач отмечает, что продолжительный кашель также может указывать на развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастроэзофагеальный рефлюкс.

Это состояние возникает, когда кислая жидкость из желудка возвращается в пищевод, вызывая раздражение и кашель.