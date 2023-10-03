В Калифорнии выставили на продажу потрясающий дом на скале с видом на Тихий океан

Подрядчик из Сан-Франциско Ричард Клементс в середине 1960-х годов решил построить единственный в своем роде курорт.
Источник его вдохновения стал монастырь Паро Такцанг в Бутане, который нависает над скалой. Собственный проект в Калифорнии ему завершить не удалось: был построен только вестибюль, который будто вырастает из скалистого оверлука.
А в 1992-м году этот смелый дизайн был преобразован в дом на одну семью. Недавно он выставлен на продажу за 25 миллионов долларов.
Работы по завершению уникального проекта провел архитектор из Биг-Сура Микки Мюнниг, известный своей органической архитектурой. Он сумел превратить здание в пригодное для жизни жилье.
Дом площадью около 340 квадратных метров с двумя спальнями и двумя ванными комнатами теперь известен как Такцанг Биг Сур. Он опирается на четыре двухэтажных бетонных столба и окружен стеклянными стенами в полный рост.
Из дома открывается 240-градусный вид на скалистое побережье Калифорнии и Тихий океан. Интерьеры дома выполнены из органических материалов: каменный камин, деревянные окна, каменные полы.
Дом предлагает коллекцию продуманных удобств, включая пещеру для медитации и затонувшую ванну в главном крыле, которое было добавлено Мюннигом.
Снаружи лестница соединяет дом с садом на верхнем этаже, откуда амфитеатром открывается вид на утес. В объявлении отмечается, что этот участок также может быть использован для размещения вторичного строения или гостевого дома, если потенциальные покупатели заинтересуются.
Многие считают этот дом лучшим из-за его расположения, - отметил агент по продаже недвижимости Майк Гилсон из Coldwell Banker Realty.
Вы находитесь достаточно близко к океану, чтобы слышать успокаивающие звуки, а также достаточно высоко, чтобы иметь захватывающие виды вдоль побережья.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__