В Калифорнии выставили на продажу потрясающий дом на скале с видом на Тихий океан

10:17 2023-10-03
В Калифорнии выставили на продажу потрясающий дом на скале с видом на Тихий океан

В нем около 340 квадратных метров, две спальни, две ванные комнаты и даже пещера для медитации.

Подрядчик из Сан-Франциско Ричард Клементс в середине 1960-х годов решил построить единственный в своем роде курорт.

Источник его вдохновения стал монастырь Паро Такцанг в Бутане, который нависает над скалой. Собственный проект в Калифорнии ему завершить не удалось: был построен только вестибюль, который будто вырастает из скалистого оверлука.

А в 1992-м году этот смелый дизайн был преобразован в дом на одну семью. Недавно он выставлен на продажу за 25 миллионов долларов.

Работы по завершению уникального проекта провел архитектор из Биг-Сура Микки Мюнниг, известный своей органической архитектурой. Он сумел превратить здание в пригодное для жизни жилье.

Дом площадью около 340 квадратных метров с двумя спальнями и двумя ванными комнатами теперь известен как Такцанг Биг Сур. Он опирается на четыре двухэтажных бетонных столба и окружен стеклянными стенами в полный рост.

Из дома открывается 240-градусный вид на скалистое побережье Калифорнии и Тихий океан. Интерьеры дома выполнены из органических материалов: каменный камин, деревянные окна, каменные полы. 

Дом предлагает коллекцию продуманных удобств, включая пещеру для медитации и затонувшую ванну в главном крыле, которое было добавлено Мюннигом.

Снаружи лестница соединяет дом с садом на верхнем этаже, откуда амфитеатром открывается вид на утес. В объявлении отмечается, что этот участок также может быть использован для размещения вторичного строения или гостевого дома, если потенциальные покупатели заинтересуются.

Многие считают этот дом лучшим из-за его расположения, - отметил агент по продаже недвижимости Майк Гилсон из Coldwell Banker Realty.

Вы находитесь достаточно близко к океану, чтобы слышать успокаивающие звуки, а также достаточно высоко, чтобы иметь захватывающие виды вдоль побережья.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
11:48

Наталья Гончарова

Джейми Ли Кертис осталась в восторге от появления Памелы Андерсон без макияжа на Неделе моды в Париже

Джейми Ли Кертис осталась в восторге от появления Памелы Андерсон без макияжа на Неделе моды в Париже

Памела Андерсон появилась на Неделе моды в Париже без грамма косметики на лице, восхитив многих знаменитостей, среди которых была и акриса Джейми Ли Кертис.
Светлана Репина
11:33

Светлана Репина

Генеральный директор Rivian сравнил покупку автомобиля с ДВС со строительством конюшни в 1910 году

Генеральный директор Rivian сравнил покупку автомобиля с ДВС со строительством конюшни в 1910 году

Гендиректор компании по производству электромобилей Rivian Automotive Р.Дж. Скариндж предположил, что те, кто покупает автомобиль с ДВС, будут игнорировать прогресс, достигнутый в сфере электромобилей, и вскоре пожалеют о своем решении.
Светлана Игнатьева
11:03

Светлана Игнатьева

Ученые обеспокоены таким явлением, как первый в мире гибрид собаки и лисы

Ученые обеспокоены таким явлением, как первый в мире гибрид собаки и лисы

Это может привести к исчезновению диких зверей, а также распространению инфекций между животными.
Антон Райт
10:48

Антон Райт

Жизнь на борту кораблей была далека от комфорта

Жизнь на борту кораблей была далека от комфорта

В трюме было немного места, и моряки должны были беречь пресную воду, оружие, а также какие-то товары для торговли.
Игнат Ветров
10:46

Игнат Ветров

Гигантский торговый центр «Дубай Молл» в Дубае

Гигантский торговый центр «Дубай Молл» в Дубае

Площадь торгового центра «Дубай Молл» составляет около полумиллиона квадратных метров.
Антон Райт
10:43

Антон Райт

Верблюжьи бега с роботами в Арабских Эмиратах

Верблюжьи бега с роботами в Арабских Эмиратах

Верблюжьи бега — это популярный вид спорта среди арабских богачей, сравнимый по популярности с американским футболом в США.
Иван Ободов
10:41

Иван Ободов

FiN: Пиво благоприятно влияет на микробиом в кишечнике человека

FiN: Пиво благоприятно влияет на микробиом в кишечнике человека

В ходе исследования, проведенного китайскими учеными, было обнаружено, что пиво может оказывать положительное воздействие на здоровье кишечника и микробиома человека, которое может превосходить эффекты некоторых популярных пробиотиков.