Викинги часто дышали угарным газом из-за этого, и нам не стоит об этом забывать на дачах

У викингов считалось нормальным привести любовницу в дом к жене.
Но главной все равно считалась жена.
Приведенная любовница хоть и жила под одной крышей, не имела права голоса и подчинялась законной супруге викинга.
У викингов считалось нормальным привести любовницу в дом к жене.
Но главной все равно считалась жена.
Приведенная любовница хоть и жила под одной крышей, не имела права голоса и подчинялась законной супруге викинга.
Светлана Репина
Гендиректор компании по производству электромобилей Rivian Automotive Р.Дж. Скариндж предположил, что те, кто покупает автомобиль с ДВС, будут игнорировать прогресс, достигнутый в сфере электромобилей, и вскоре пожалеют о своем решении.
Иван Ободов
В ходе исследования, проведенного китайскими учеными, было обнаружено, что пиво может оказывать положительное воздействие на здоровье кишечника и микробиома человека, которое может превосходить эффекты некоторых популярных пробиотиков.
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