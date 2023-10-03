В гареме султанов была дискриминация по весу

На цвет волос и рост никто особо не обращал внимания.
Сон считался панацеей от прыщей и других проблем с кожей
Если у девушки в гареме начинались проблемы с кожей, ей советовали больше спать. Считалось, что так она избавиться от всех несовершенств внешности.
Три варианта, как девушка оказывалась в гареме:
Ее могли продать родители, если они испытывали нужду.
Девушку могли привезти в качестве трофея после успешных набегов.
Еще ее можно было купить на рынке невольников.
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