Зарплаты госслужащих и бюджетников в октябре вырастут

Заработную плату бюджетников, госслужащих, а также гражданского персонала воинских частей в России увеличат на 5,5% с 1 октября, соответствующее распоряжение, опубликованное на официальном интернет-портале правовых актов, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям - главным распорядителям средств федерального бюджета... принять меры по увеличению с 1 октября 2023 года на 5,5% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба", - говорится в документе.