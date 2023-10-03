Японские долгожители раскрыли тайну своего здоровья

10:32 2023-10-03
Японские долгожители раскрыли тайну своего здоровья

Он кроется в низкоинтенсивной, но ежедневной тренировке, которую миллионы японцев делают каждое утро.

Один из ключей к долгой и здоровой жизни может быть таким же простым, как пятиминутная японская тренировка. Низкоинтенсивную процедуру до сих пор практикуют миллионы людей всех возрастов в Японии.

Гимнастику жителям Японии транслируют по телевидению. Она начинается в 6:30 утра, трансляция занимает не более нескольких минут, при этом следить за упражнениями достаточно легко.

Все движения демонстрируют 3 женщины, совершающие небольшие и целенаправленные движения руками, шеей и ногами.

Тренировка проходит под песню Radio Taiso. Пятиминутная тренировка низкой интенсивности предназначена для того, чтобы "разбудить" разум и мышцы движением.

Ее способен выполнить любой человек в любом возрасте, независимо от физических ограничений или проблем с подвижностью. В Японии ее делает практически каждый житель с самого раннего возраста. Такая практика существует уже сто лет. 

Эксперты считают, что самой высокой продолжительностью жизни японцы обязаны здоровому питанию и физическим упражнениям. Они считают зарядку отличным началом дня.

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