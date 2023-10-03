В Китае в сентябре рекордно выросли продажи электромобилей

Продажи китайских электромобилей, произведенные такими автопроизводителями, как XPeng, Nio и Li Auto, резко выросли в сентябре. Результаты подчеркивают быстро растущий китайский рынок электромобилей, который, несмотря на растущие экономические трудности, процветает.

В частности, XPeng сообщила, что в прошлом месяце она поставила 15 310 интеллектуальных электромобилей, что на 12 процентов больше по сравнению с августом и на 81 процент выше годового исчисления.

Nio поставила 15 641 электромобиль - это почти на 44 процента больше, чем год назад. Продажи Li Auto, составившие чуть более 36 000 автомобилей, выросли больше, чем втрое по сравнению с прошлым годом.

При этом Tesla, популярный бренд на китайском рынке электромобилей, сообщил о сокращении поставок в третьем квартале. На это повлияли остановки заводов компании, один из которых находится в Китае.

Эти цифры подчеркивают быстро растущий китайский рынок электромобилей. Его росту способствуют щедрые государственные субсидии и стимулы для покупателей.

Китай, кроме того, также доминирует в цепочке поставок литий-ионных аккумуляторов и извлекает выгоду из своих огромных производственных мощностей по производству компонентов для электромобилей.