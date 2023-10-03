FiN: Пиво благоприятно влияет на микробиом в кишечнике человека

10:41 2023-10-03
FiN: Пиво благоприятно влияет на микробиом в кишечнике человека

В ходе исследования, проведенного китайскими учеными, было обнаружено, что пиво может оказывать положительное воздействие на здоровье кишечника и микробиома человека, которое может превосходить эффекты некоторых популярных пробиотиков.

Исследователи обнаружили связь между употреблением пива и состоянием микробиома кишечника. Они также выделили такие полезные компоненты пива, как полифенолы и клетчатка, которые проявляют стимулирующее воздействие на иммунную систему и регулируют иммунитет.

Изучение показало, что пиво может иметь благоприятное влияние на здоровье сердца и кровеносной системы, противораковые свойства и антиоксидантные эффекты.

Также отмечается его способность улучшать кровообращение и предотвращать радиационные повреждения. Полифенолы также имеют влияние на состав микроорганизмов в кишечнике, способствуя росту полезной флоры и поддержанию здорового баланса.

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