FiN: Пиво благоприятно влияет на микробиом в кишечнике человека

Исследователи обнаружили связь между употреблением пива и состоянием микробиома кишечника. Они также выделили такие полезные компоненты пива, как полифенолы и клетчатка, которые проявляют стимулирующее воздействие на иммунную систему и регулируют иммунитет.

Изучение показало, что пиво может иметь благоприятное влияние на здоровье сердца и кровеносной системы, противораковые свойства и антиоксидантные эффекты.

Также отмечается его способность улучшать кровообращение и предотвращать радиационные повреждения. Полифенолы также имеют влияние на состав микроорганизмов в кишечнике, способствуя росту полезной флоры и поддержанию здорового баланса.