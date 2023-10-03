Гигантский торговый центр «Дубай Молл» в Дубае

Это больше, чем площадь Ватикана.
Ежегодно более 50 миллионов туристов посещают этот гигантский ТЦ, который содержит тысячи магазинов, сотни ресторанов и множество развлекательных площадок.
Это больше, чем площадь Ватикана.
Ежегодно более 50 миллионов туристов посещают этот гигантский ТЦ, который содержит тысячи магазинов, сотни ресторанов и множество развлекательных площадок.
Светлана Репина
Гендиректор компании по производству электромобилей Rivian Automotive Р.Дж. Скариндж предположил, что те, кто покупает автомобиль с ДВС, будут игнорировать прогресс, достигнутый в сфере электромобилей, и вскоре пожалеют о своем решении.
Иван Ободов
В ходе исследования, проведенного китайскими учеными, было обнаружено, что пиво может оказывать положительное воздействие на здоровье кишечника и микробиома человека, которое может превосходить эффекты некоторых популярных пробиотиков.
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