Гигантский торговый центр «Дубай Молл» в Дубае

10:46 2023-10-03
Гигантский торговый центр «Дубай Молл» в Дубае

Площадь торгового центра «Дубай Молл» составляет около полумиллиона квадратных метров.

 Это больше, чем площадь Ватикана.

Ежегодно более 50 миллионов туристов посещают этот гигантский ТЦ, который содержит тысячи магазинов, сотни ресторанов и множество развлекательных площадок.

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