Ученые обеспокоены таким явлением, как первый в мире гибрид собаки и лисы

11:03 2023-10-03
Ученые обеспокоены таким явлением, как первый в мире гибрид собаки и лисы

Это может привести к исчезновению диких зверей, а также распространению инфекций между животными.

Жители Бразилии еще в 2021 году обнаружили первого мира гибрида собаки и лисы. Подтверждением этого факта стало появление гибрида "догксим" - помеси собаки и граксайм-ду-кампу (португальское название пампасной лисы).

Самка догсхима была сбита машиной и доставлена в центр реабилитации диких животных. Персонал заметил, что у нее странное сочетание различных физических особенностей и поведения.

По словам старшего преподавателя зоологии в Ноттингемском Трентском университете доктора Жаклин Бойд, присутствие догхима указывает на увеличение контактов между дикими и домашними видами.

Это дает риски того, что пампасная лиса окажется под угрозой исчезновения, а также - увеличение вероятности передачи болезней между видами.

Догсхим в итоге умерла через несколько месяцев после реабилитации, что усложнило ученым исследование таких вопросов, как фертильность.

Хотя обыкновенная рыжая лисица генетически более далека от обычной домашней собаки, нежели пампасная лисица, ученые считают, что их гибрид в будущем тоже возможен - при условии расширения среды обитания человека. 

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