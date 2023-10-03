Генеральный директор Rivian сравнил покупку автомобиля с ДВС со строительством конюшни в 1910 году

«Я думаю, что реальность покупки автомобиля с двигателем внутреннего сгорания — это что-то вроде строительства конюшни в 1910 году», — сказал он.

Р.Дж. Скариндж считает, что заправочные станции будут постепенно исчезать. Он напомнил, что Европа и США берут на себя обязательство сделать 100% новых автомобилей электрическими.

Rivian, которая имеет на рынке высококлассные внедорожники R1T и R1S, с 2021 года продала 42 000 электромобилей.

Хотя Heatmap сообщает, что Rivian в последние годы сталкивается с проблемами масштабирования, Scaringe надеется на будущее и планирует представить свою модель R2 в начале 2026 года.